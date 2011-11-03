МЭС Востока приняли участие в антитеррористических учениях

Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» – Магистральные электрические сети (МЭС) Востока – принял участие в командно-штабных контртеррористических учениях, проведенных на территории Хабаровского края.
В ходе учений был отработан порядок действий специалистов МЭС Востока в условной чрезвычайной ситуации, взаимодействие с сотрудниками правоохранительных органов, МЧС и другими органами исполнительной власти, энергетическими компаниями региона, подрядными организациями.
По легенде диверсанты взорвали опоры линий электропередачи 220 кВ и 500 кВ, обеспечивающие транзит электроэнергии в Приморский край и электроснабжение Хабаровского и Нанайского районов Хабаровского края. Были созваны штабы МЭС Востока и Хабаровского предприятия МЭС, организовано взаимодействие с Оперативным штабом Хабаровского края. Ремонтная бригада Хабаровского предприятия для оценки причиненного ущерба под охраной правоохранительных органов выехала на места повреждения линий электропередачи. По результатам осмотра были определены первоочередные для восстановления магистральные сетевые объекты. В МЭС Востока был составлен график аварийно-восстановительных работ, обеспечено наличие необходимой спецтехники, оборудования, организовано взаимодействие с органами исполнительной власти Хабаровского края, Еврейской автономной области, Приморского края по оказанию содействия в оперативной доставке материалов к месту проведения восстановительных работ. С подрядными организациями отработан вопрос по оказанию необходимой помощи. Ремонтные бригады приступили к ликвидации последствий террористического акта, для максимально быстрого восстановления транзита электроэнергии в Приморский край.
Условное ограничение потребителей Приморья было восстановлено через 20 минут за счет резерва Приморской генерации. Используя резервные схемы и оперативное взаимодействие со смежными энергетическими компаниями региона, условное ограничение потребителей районов Хабаровского края было ликвидировано в течение двух часов.
Руководство Оперативного штаба Хабаровского края положительно оценило готовность задействованных в командно-штабных учениях подразделений и ведомств, в том числе МЭС Востока, к практическим действиям в случае теракта на объекте топливно-энергетического комплекса.
В МЭС Востока регулярно проводятся учения, в ходе которых проверяется взаимодействие с охранными предприятиями при поступлении сигналов экстренного вызова с подстанций филиала. Также в филиале повседневно осуществляются внутренние режимные мероприятия, направленные на предотвращение террористической угрозы. Помимо этого, в рамках инвестиционной программы ФСК повышается инженерно-техническая защищенность энергообъектов МЭС Востока: подстанции оснащаются периметральными системами охранной сигнализации, системами видеоконтроля и другими средствами, препятствующими несанкционированному доступу на охраняемую территорию.
МЭС Востока обслуживают территории Хабаровского и Приморского краев, Амурской области, Еврейской автономной области, а также юга Республики Саха (Якутия) общей площадью около 2 млн кв. км и населением 4,8 млн человек. В эксплуатации филиала находятся 72 подстанции 220-500 кВ суммарной мощностью 12 680 МВА и 12 597 км линий электропередачи 220-500 кВ.
Досье: ОАО «ФСК ЕЭС» образовано в соответствии с программой реформирования электроэнергетики как монопольный оператор по управлению Единой национальной электрической сетью с целью ее сохранения и развития. Объекты электросетевого хозяйства Федеральной сетевой компании находятся в 73 регионах Российской Федерации общей площадью более 13,6 млн кв. км. Компания эксплуатирует 121 тыс. км линий электропередачи и около 800 подстанций общей установленной трансформаторной мощностью более 305,5 тыс. МВА класса напряжений 35-1150 кВ. В ОАО «ФСК ЕЭС» работает 23,5 тыс. сотрудников.