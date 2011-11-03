МЭС Востока приняли участие в антитеррористических учениях

По легенде диверсанты взорвали опоры линий электропередачи 220 кВ и 500 кВ, обеспечивающие транзит электроэнергии в Приморский край и электроснабжение Хабаровского и Нанайского районов Хабаровского края. Были созваны штабы МЭС Востока и Хабаровского предприятия МЭС, организовано взаимодействие с Оперативным штабом Хабаровского края. Ремонтная бригада Хабаровского предприятия для оценки причиненного ущерба под охраной правоохранительных органов выехала на места повреждения линий электропередачи. По результатам осмотра были определены первоочередные для восстановления магистральные сетевые объекты. В МЭС Востока был составлен график аварийно-восстановительных работ, обеспечено наличие необходимой спецтехники, оборудования, организовано взаимодействие с органами исполнительной власти Хабаровского края, Еврейской автономной области, Приморского края по оказанию содействия в оперативной доставке материалов к месту проведения восстановительных работ. С подрядными организациями отработан вопрос по оказанию необходимой помощи. Ремонтные бригады приступили к ликвидации последствий террористического акта, для максимально быстрого восстановления транзита электроэнергии в Приморский край.