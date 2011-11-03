Приморские федеральные льготники предпочитают денежную компенсацию

В Приморском крае подведены итоги кампании по приему заявлений об отказе от набора социальных услуг или возобновлении его получения федеральными льготниками. Большинство жителей края по-прежнему предпочитают получать денежную компенсацию.
Так, на следующий год заменили набор социальных услуг денежным эквивалентом более 122 тысяч федеральных льготников края. Это на 5 процентов больше, чем в 2010 году. При этом 103 тысячи граждан отказались от получения всего набора социальных услуг. Остальные 19 тысяч федеральных льготников отказались от социальных льгот частично (от одной или нескольких услуг).
Напомним, набор социальных услуг включает в себя оплату обеспечения лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами питания для детей-инвалидов, оплату санаторной путевки, оплату проезда на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно. В случае отказа от набора социальных услуг размер денежной компенсации составляет 750 рублей 83 копейки.
Всего в Приморском крае проживает более 152 тысяч федеральных льготников.
Более подробную информацию о порядке получения или отказа от набора социальных услуг федеральные льготники могут получить в территориальном органе ПФР, по справочному телефону отделения (423) 249-86-00 begin_of_the_skype_highlighting (423) 249-86-00 end_of_the_skype_highlighting или на сайте ПФР.