Приморские федеральные льготники предпочитают денежную компенсацию

Так, на следующий год заменили набор социальных услуг денежным эквивалентом более 122 тысяч федеральных льготников края. Это на 5 процентов больше, чем в 2010 году. При этом 103 тысячи граждан отказались от получения всего набора социальных услуг. Остальные 19 тысяч федеральных льготников отказались от социальных льгот частично (от одной или нескольких услуг).