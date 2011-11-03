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Судебные приставы Шкотовского района Приморья наложили арест на три судна

3 ноября 2011, 18:51
В добровольном порядке компания не исполнила требования исполнительных документов, судебные приставы применили меры принудительного исполнения.

В отделе судебных приставов по Шкотовском району Приморского края находилось на исполнении исполнительное производство об истребовании из чужого незаконного владения, а именно с компании ООО «ЧажСудМет», трех морских судов: рыбодобывающего морского траулера «AQUAMARINE», рыболовного судна СРТМ «Невельский Комсомолец», краболовного рыботранспортного судна «SUN BEE».

Кроме того, все три судна в соответствии с судебным решением необходимо было передать на хранение в Территориальное управление Росимущества в Приморском крае, которое и явилось взыскателем.

Так как в добровольном порядке компания ООО «ЧажСудМет» не исполнила требования исполнительных документов, т.е. отказалась от передачи судов новому хранителю ООО «СЕНК ДВ», судебные приставы применили меры принудительного исполнения. Во исполнение судебного решения на три судна был наложен арест.

#Новости#Приморье#Происшествия
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