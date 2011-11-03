У пользователей Facebook украли личные данные

Замаскировавшись под обычных пользователей, хакеры скачали 250 гигабайт чужой информации
Для того, чтобы получить доступ к данным зарегистрированных в соцсети совсем не обязательно взламывать чью-то страницу.
Специалисты по компьютерной безопасности Университета Британской Колумбии (University of British Columbia, Канада) выяснили, что доверчивые пользователи охотно добавляют в друзья совершенно неизвестных «френдов».
При этом мало кто задумывается, что соискатель дружеских отношений вполне может оказаться программой-ботом. Программисты University of British Columbia провели любопытный эксперимент. С их легкой руки в популярной сети Facebook появилась программа, способная самостоятельно зарегистрировать аккаунт. При этом боты вели себя в социальной сети совершенно также как обычные пользователи – обзаводились фотографией, личной информацией, статусами, комментариями на стене. После чего боты начинали обзаводиться друзьями.
За время эксперимента свои приглашения незнакомым пользователям разослали 102 несуществующих посетителя соцстраницы. При этом программе удалось миновать выстроенную на Facebook защиту от ботов. Оказалось, что для беспрепятственного доступа к чужим страницам без блокировки аккаунта необходимо всего лишь не быть чересчур навязчивым и отправлять запрос на добавление в друзья с определенным интервалом.
Кроме того, британцы подметили, что желание дружить с неизвестным пользователем возникает у человека чаще, если он видит на фото симпатичного мужчину или женщину. Поэтому для своих страничек умные боты взяли фотографии популярных пользователей сайта, на котором выбирают самого красивого и миловидного.
Еще одна тенденция – в друзья чаще добавляют неизвестного, если видят, что ранее его уже добавили знакомые.
Если в самом начале эксперимента ботов добавляли в список друзей лишь в одном случае из пяти, то согласие на запросы к друзьям друзей хакеры получали в 60% случаев. В итоге каждый несуществующий пользователь подружился в среднем с 20 реальными людьми. Некоторые заполучили до 90 человек. Таким образом, боты скачали 250 гигабайтов личной информации со страниц своих новых товарищей.
Не будь программа-бот разработкой канадских исследователей, а делом рук настоящих хакеров, можно только предполагать, для каких целей использовали бы полученные сведения. Интересно, что рассекретить удалось только 20 из 102 ботов. Причем все фальшивые аккаунты были женскими.
Инициаторы эксперимента уверяют, что вся собранная ими информация не получила дальнейшего распространения и применения. Данные были зашифрованы, а впоследствии уничтожены. Британские компьютерщики, прародители «дружелюбных ботов», надеются, что их эксперимент заставит-таки руководство Facebook сделать блокаду от несанкционированных программ более серьезной, а пользователей социальной сети – менее доверчивыми.
Ранее Gudok.ru уже сообщал о массовой атаке вирусом аккаунтов сети Facebook. По мнению экспертов, троянская программа Win32/Delf.QCZ на тот момент получила большое распространение среди российских (19%) и украинских пользователей популярной соцсети (39%) . «Программа-загрузчик устанавливает вредоносное программное обеспечение. Для распространения вирус часто использует чат социальной сети, где с помощью бота рассылает сообщения от имени друзей со ссылкой на ресурс, содержащий опасное программное обеспечение», - сообщили представители антивирусной лаборатории Eset.
В результате атаки вируса происходит либо кража персональных данных пользователя, либо потеря его идентификационных данных.
Также эксперты отмечают, что хакеры часто используют Facebook для своих неблаговидных целей. Отдельных виртуальных злоумышленников все же удается вычислить. Так, американскими полицейскими пойман главный спамер Facebook.
Сэнфорду Уоллесу предъявлено обвинение в многочисленных взломах страниц пользователей соцсети и рассылке 27 миллионов спам-сообщений.
Застраховать от кражи данные со своей страницы, по мнению компьютерных экспертов, можно. Главное – не добавлять в друзья незнакомых пользователей и не использовать неизвестные ссылки, даже если они поступают от ваших знакомых.