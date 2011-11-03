У пользователей Facebook украли личные данные

За время эксперимента свои приглашения незнакомым пользователям разослали 102 несуществующих посетителя соцстраницы. При этом программе удалось миновать выстроенную на Facebook защиту от ботов. Оказалось, что для беспрепятственного доступа к чужим страницам без блокировки аккаунта необходимо всего лишь не быть чересчур навязчивым и отправлять запрос на добавление в друзья с определенным интервалом.