В Приморье открыто движение по автомагистрали «Аэропорт Кневичи - М60»

Губернатор края Сергей Дарькин поблагодарил строителей за хорошую работу. «В крае создается инфраструктура для развития бизнеса. Это означает, что повысятся приток капитала в край и отчисления в бюджет. Мы сможем больше средств тратить на социальные проекты», - сказал Сергей Дарькин во время открытия дороги.