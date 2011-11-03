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В Приморье открыто движение по автомагистрали «Аэропорт Кневичи - М60»

3 ноября 2011, 20:28
Расчетная скорость движения по современной автомагистрали «Аэропорт Кневичи - федеральная автомобильная дорога Хабаровск-Владивосток (М60)» выросла с 60 до 120 километров в час. Общая стоимость строительства составила 366 млн руб.

В Приморье состоялась церемония открытия автомобильной дороги «Аэропорт Кневичи - федеральная автомобильная дорога Хабаровск-Владивосток (М60)».

Губернатор края Сергей Дарькин поблагодарил строителей за хорошую работу. «В крае создается инфраструктура для развития бизнеса. Это означает, что повысятся приток капитала в край и отчисления в бюджет. Мы сможем больше средств тратить на социальные проекты», - сказал Сергей Дарькин во время открытия дороги.

Реконструкция трассы, которая соединяет аэропорт с федеральной дорогой «М60», началась осенью 2009 года. Строители обновили свыше девяти километров дороги. Расчетная скорость движения по современной автомагистрали выросла с 60 до 120 километров в час. Общая стоимость строительства составила 366 миллионов рублей.

Кроме того, губернатор края объявил о начале строительства дороги, которая свяжет Владивосток, Артем и Находку. «Это важный для нас проект», - подчеркнул он.

Первыми движение по новой дороги открыли грузовики генерального подрядчика – компании «Примавтодор».

#Новости#Дороги Владивостока#Приморье#Общество
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