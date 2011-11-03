В Приморском крае открыт первый удостоверяющий центр проекта «Электронное правительство»

На первом этапе удостоверяющий центр будет работать только с физическими лицами, выдавая коды активации пользователя для активации Личного кабинета на Едином портале государственных услуг. Регистрация на этом портале позволяет в электронном виде в кратчайшие сроки и без встречи с чиновниками подать заявление на оформление загранпаспорта, водительского удостоверения и т.п. В ближайшее время планируется организовать также выдачу электронных цифровых подписей юридическим лицам.