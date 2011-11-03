В Приморском крае за убийство предпринимателя осуждены два брата

2 ноября Приморским краевым судом на основании обвинительного вердикта присяжных заседателей вынесен приговор родным братьям – Виктору и Федору Соболевым, которые признаны виновными в совершении ряда тяжких и особо тяжких преступлений против личности и собственности (ст. 105 ч. 2 УК РФ, ст. 162 ч. 4 УК РФ, ст. 158 ч. 3 УК РФ и др.).
В суде установлено, что в ноябре 2009 года братья Соболевы, заведомо зная, что их знакомый предприниматель Черный должен был иметь при себе крупную сумму денег, напали на него в районе автотрассы б. Лазурная. Используя в качестве оружия баллонный (гаечный) ключ, нанесли множественные удары в область головы жертвы, причинив смертельные телесные повреждения.
После убийства потерпевшего из его автомашины «Нисан Эльгранд» нападавшие похитили барсетку с деньгами в сумме 12 тыс. рублей. С целью сокрытия совершенных преступлений и причастности к ним, один из братьев – Федор, перегнал микроавтобус в лесной массив, расположенный в районе б. Пионерская в Артемовском городском округе, и сжег его.
В дальнейшем они совершили кражу принадлежавшего гражданской жене убитого автобуса марки «Дэу» стоимостью 850 тыс. рублей и вымогали у нее денежные средства в размере 200 тыс. рублей под угрозой повреждения и уничтожения автомобиля, а также под угрозой применения насилия к ней и ее несовершеннолетней дочери в случае, если их требования о передаче денег не будут выполнены.
Опасаясь за свою жизнь и жизнь ребенка, женщина была вынуждена обратиться в правоохранительные органы. За содеянное подсудимые приговорены к 23 годам лишения свободы со штрафом в размере 250 тыс. рублей каждый с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Следует отметить, что в соответствии с уголовно-процессуальным законом постановленный на основании вердикта присяжных заседателей обвинительный приговор в части выводов о виновности лиц обжалованию в кассационном порядке не подлежит.