В Приморском крае за убийство предпринимателя осуждены два брата

В дальнейшем они совершили кражу принадлежавшего гражданской жене убитого автобуса марки «Дэу» стоимостью 850 тыс. рублей и вымогали у нее денежные средства в размере 200 тыс. рублей под угрозой повреждения и уничтожения автомобиля, а также под угрозой применения насилия к ней и ее несовершеннолетней дочери в случае, если их требования о передаче денег не будут выполнены.