Владивосток переходит на оптику

Технология MetroEthernet позволяет значительно улучшить качество предоставляемых услуг за счет появления у абонента так называемой «широкой полосы» со скоростью до 100 мегабит в секунду. На этой полосе могут оказываться различные услуги: от традиционной телефонии и доступа в Интернет до интерактивного телевидения. Выгода для абонента очевидна: значительно увеличивается не только скорость и качество доступа в Интернет, но и перечень предоставляемых услуг.