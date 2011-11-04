До 1 декабря бывшие детские сады ТОФ во Владивостоке должны начать работу

Такое поручение первый вице-премьер Правительства РФ Игорь Шувалов дал Министерству обороны и мэру Владивостока на селекторном совещании с главами муниципальных образований Приморского края. Напомним, из 5 детских садов, принадлежащих Министерству, сейчас работают только 2, остальные уже месяц закрыты, мебель и инвентарь были вывезены на хранение, а сотрудники отправлены в отпуск по сокращению.
Игорь Шувалов особо подчеркнул, что любое затягивание возвращения детей в детские сады будет рассматриваться правительством как саботаж и провокация, поскольку это создает социально напряженную обстановку.
- Бюрократические нюансы между ведомствами не должны касаться обычных людей, а тем более - детей, - подчеркнул он. - К 1 декабря все детские сады должны работать, а дети и рабочие коллективы возвращены на место. Если необходимы законодательные акты или решение правительства, то оно у вас будет. Военным и гражданским властям Приморья нужно извиниться перед людьми! Принести извинения от моего имени и имени министра обороны!. Никто не имеет права не выполнять поручения председателя правительства
- Я сегодня же, до конца дня подпишу необходимый приказ, который позволит городским властям принять детские сады в свою собственность, - заверил первого зампреда министр обороны Анатолий Сердюков.
Мэр Владивостока также заверил Игоря Шувалова, что как только необходимые документы будут получены, персонал незамедлительно приступит к работе, и дети вернуться в свои детские сады.
Игорь Шувалов дал поручение подготовить в трехдневный срок соответствующее решение для формальной передачи детских садов в муниципальных собственность. 993 объекта министерства обороны будут переданы в собственность Приморского края до конца 2012 года. Среди них 127 военных городков, 21 детский сад и 20 домов культуры. Заброшенные военные аэродромы так же будут передаваться на уровень муниципальных образований.