До 1 декабря бывшие детские сады ТОФ во Владивостоке должны начать работу

- Бюрократические нюансы между ведомствами не должны касаться обычных людей, а тем более - детей, - подчеркнул он. - К 1 декабря все детские сады должны работать, а дети и рабочие коллективы возвращены на место. Если необходимы законодательные акты или решение правительства, то оно у вас будет. Военным и гражданским властям Приморья нужно извиниться перед людьми! Принести извинения от моего имени и имени министра обороны!. Никто не имеет права не выполнять поручения председателя правительства