Генерал-лейтенант Анатолий СИДОРОВ: Главная задача разведчиков – предотвращать

- Военная разведка достаточно специфичная сфера деятельности. Мы прекрасно понимаем, что ни одна армия в мире без нее не обходится. От того, насколько будут обучены специалисты в этой области, во многом будет зависеть исход и качество выполнения других боевых задач. Поэтому подготовке разведчиков и прошлом, и в этом году мы постарались уделить особое внимание. Тем более, что в связи с реорганизацией самой структуры Объединенного стратегического командования, у нас появилась уникальная возможность организовать совместную подготовку специалистов военной разведки, которые раньше входили в различные виды Вооруженных сил, рода войск. Уже в этом проведение соревнований явилось уникальным.