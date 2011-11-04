Из спецморнефтепорта «Козьмино» экспортировано более 80% годового объема нефти

В ноябре и, по предварительному графику, в декабре планируется обработать соответственно 12 и 14 танкеров – а это 1,2 и 1,4 млн тонн. Сейчас у причала спецморнефтепорта «Козьмино» под погрузкой партии в 100 тыс. тонн находится танкер Phoenix Admiral. Планомерная работа и стабильная отгрузка позволят, по предварительным данным, выполнить годовой план в точности, как в 2010 году, то есть в размере 15,3 млн тонн нефти.