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Муниципалитеты Приморского края должны Примтеплоэнерго более 80 миллионов рублей

4 ноября 2011, 23:46
Самые крупные и постоянные неплательщики - города Арсеньев и Дальнегорск, а также Лазовский и Кавалеровский районы – соответственно 42, 7, 15 и более 9 миллионов рублей
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ЖКХ

Из-за неплатежей муниципалитетов прохождение отопительного сезона в Приморье может быть связано с трудностями.

- Местные власти задолжали КГУП «Примтеплоэнерго» более 87 миллионов рублей. Причем, без учета начислений октября, то есть, это долги за прошлый отопительный сезон. Самые крупные и постоянные неплательщики - города Арсеньев и Дальнегорск, а также Лазовский и Кавалеровский районы – соответственно 42, 7, 15 и более 9 миллионов рублей, - говорит Галина Ли, начальник управления сбыта «Примтеплоэнерго».

Предприятие инициировало судебные разбирательства, и суд вынес решения о взыскании задолженности. «Но, получается, местным властям и суд не указ, поскольку с нами так и не расплатились», - говорит Галина Ли.

Среди тех, кто исправно платит по счетам - города Дальнереченск, Лесозаводск, Находка, Михайловский, Анучинский, Партизанский районы.

#Новости#ЖКХ#Приморье#Рынки
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