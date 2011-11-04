Муниципалитеты Приморского края должны Примтеплоэнерго более 80 миллионов рублей

- Местные власти задолжали КГУП «Примтеплоэнерго» более 87 миллионов рублей. Причем, без учета начислений октября, то есть, это долги за прошлый отопительный сезон. Самые крупные и постоянные неплательщики - города Арсеньев и Дальнегорск, а также Лазовский и Кавалеровский районы – соответственно 42, 7, 15 и более 9 миллионов рублей, - говорит Галина Ли, начальник управления сбыта «Примтеплоэнерго».