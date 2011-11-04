ОАО «Восточный Порт» подвел итоги грузооборота за 9 месяцев

Досье: ОАО «Восточный Порт» - крупнейшая стивидорная компания на Дальнем Востоке России, которая специализируется на перевалке каменного угля. Основной груз - угли Кузбасса. В настоящее время экспортный уголь составляет почти 95% от всего грузооборота компании, 2,5% приходится на каботажный уголь и около 2,5% на прочие грузы. В структуру ОАО «Восточный Порт» входит Угольный комплекс с системой конвейерного оборудования и станцией разгрузки вагонов. Уровень автоматизации достигает почти 98,9%. Мощность перевалки -14 млн т. в год. Универсальный производственно-перегрузочный комплекс специализируется на грейферной перевалке угля. Мощность составляет 3 млн т. в год. В активах компании собственный Портовый флот с мощными буксирами-кантовщиками, способными швартовать суда дедвейтом 150 тыс. т.