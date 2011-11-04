Половина банкиров жульничает при выдаче кредита

«Это две недели, в течение которых покупатель имеет возможность вернуть назад приобретенное без сопутствующих издержек. Сегодня технологии продаж не дают потребителю спокойно обдумать, нужна ли ему покупка, - подчеркнул эксперт. - Идея отказа от товара или кредита спустя некоторое время после заключения договора должна распространяться на все сделки, заключаемые гражданином. Это один из фундаментальных принципов потребительского права. В случае, если банк отказывается принимать возврат лично от клиента или через систему безналичных платежей, заемщик смело может обратиться в суд – закон на его стороне».