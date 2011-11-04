Приморье может обеспечить себя рисом и морковкой

В Приморском крае необходимо делать упор на развитие мясомолочного производства. В планах создать на территории субъекта 2 животноводческих комплекса. Одновременно с этим необходимо работать над развитием социальной инфраструктуры и строительством жилья в сельской местности. Такие задачи поставил первый вице-премьер России Игорь Шувалов перед краевыми властями.