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Приморье может обеспечить себя рисом и морковкой

4 ноября 2011, 20:50
Игорь Шувалов: Климатические условия Приморья способствуют благоприятному ведению сельского хозяйства.

540 миллионов рублей выделено Приморскому краю на развитие сельского хозяйства по программе софинансирования.

На данный момент эта сумма использована лишь на 50 %, такие данные озвучила на совещании по вопросу развития Приморья министр сельского хозяйства России Елена Скрынник.

В Приморском крае необходимо делать упор на развитие мясомолочного производства. В планах создать на территории субъекта 2 животноводческих комплекса. Одновременно с этим необходимо работать над развитием социальной инфраструктуры и строительством жилья в сельской местности. Такие задачи поставил первый вице-премьер России Игорь Шувалов перед краевыми властями.

- Климатические условия Приморья, наличие свободных земель, на которых можно и нужно выращивать собственные продукты питания способствуют благоприятному ведению сельского хозяйства. В Приморском крае девственно чистая природа, - отметил Игорь Шувалов. - Край способен обеспечивать своих жителей картофелем, морковью, рисом. Необходимо выращивать еще больше и экспортировать зерно в Азиатско-Тихоокеанский регион.

#Новости#Приморье#Рынки
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