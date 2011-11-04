Приморские экспедиторы жалуются на нехватку зерновозов

Экспедиторы, осуществляющие поставку зерна на экспорт через Владивостокский морской торговый порт (ВМТП, единственная в регионе стивидорная компания, работающая с зерновыми), обращают внимание на нехватку зерновозов.
По словам генерального директора ООО "Фетэксим" Григория Артамонова, в настоящее время по причине дефицита подвижного состава под угрозой срыва поставки находятся контракты на 20 тыс. тонн зерновых
В службе корпоративных коммуникаций магистрали Дальневосточной железной дороги (ДВЖД, филиал ОАО "РЖД") "ЗР" сообщили, что проблем с отгрузкой зерновых нет.
По данным ДВЖД, отгрузка зерновых по магистрали в январе-сентябре 2011 года выросла по сравнению с аналогичным периодом 2010 года на 37,6%, до 63,9 тыс. тонн.
Ранее сообщалось, что проблемы с вывозом зерна по железной дороге возникли во многих регионах РФ. По информации РЖД, эти проблемы вызваны действиями грузоотправителей, задерживающих вагоны под погрузкой и разгрузкой.
Первый вице-премьер РФ Виктор Зубков 21 октября на совещании, посвященном перевозкам сельскохозяйственных грузов, уже обращал внимание грузовладельцев на недопустимость сверхнормативных простоев вагонов под погрузкой и выгрузкой при перевозке сельскохозяйственной продукции.
Президент РФ Дмитрий Медведев 1 ноября потребовал от руководства РЖД и транспортных компаний ликвидировать нехватку вагонов для вывоза сельхозпродукции, назвав ситуацию "бардаком" и выразив недовольство "службой диспетчеризации вагонов, не согласующейся с потребностями экономики". Однако из-за несовершенства законодательства "Российские железные дороги" в ходе реформы оказались лишены многих рычагов влияния на управления ж/д сетью.