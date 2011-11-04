Приморские льготники предпочитают денежную компенсацию вместо соцуслуг

Так, в этом году заменили на 2012 год набор социальных услуг денежным эквивалентом более 122 тысяч федеральных льготников региона. Это на 5 процентов больше, чем в прошлом году. При этом 103 тысячи граждан отказались от получения всего набора социальных услуг. Остальные 19 тысяч федеральных льготников отказались от социальных льгот частично, то есть от одной или нескольких услуг. Всего в Приморском крае проживает более 152 тысяч федеральных льготников.