Шувалов прошелся по проблемам Приморья. Всем сразу

Шувалов поручил Министерствам транспорта и регионального развития, а также администрации края серьезно взяться за семикилометровый участок дороги от п. Ярославка до с. Хороль. По оценкам первого вице-губернатора края Костенко, стоимость составляет 125 млн руб. Первый вице-премьер дал поручение завершить строительство до октября 2012 года. Такое же поручение было дано и по мосту в Ханкайском районе.