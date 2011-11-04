Шувалов прошелся по проблемам Приморья. Всем сразу

Первый заместитель Председателя Правительства России Игорь Шувалов провел селекторное совещание по вопросам социально-экономического развития региона.
В частности, речь идет о создании базовой инфраструктуры в Приморском крае и развитии дорожной сети, об обеспечении социальной сферы в Приморье, а также об эффективности работы местных органов самоуправления в области социально-экономического развития.
В совещании приняли участие министр обороны РФ Анатолий Сердюков, министр регионального развития Виктор Басаргин, министр транспорта Игорь Левитин, министр сельского хозяйства Елена Скрынник, министр здравоохранения Татьяна Голикова, представители министерства финансов, Фонда развития ЖКХ, Федеральной службы по тарифам, РЖД. Во Владивостоке в совещании приняли участие представители краевой администрации, главы районов и поселений, в том числе тех, в которых Игорь Шувалов только планирует побывать с рабочим визитом.
Более десятка глав районов, где прошли встречи первого зампреда правительства с населением, отчитались о ходе выполнения поручений, которые Игорь Шувалов взял на личный контроль. Многие вопросы находятся на контроле и у администрации Приморья. Как сообщил представитель секретариата первого вице-премьера, уровень участников совещания свидетельствует о том, что «разговор носит конкретный и практический характер».
Люди не должны остаться без лекарств
Первый зампред правительства Игорь Шувалов предложил призвать к ответу руководство лечебных учреждений, которые закупают невостребованные лекарственные препараты. В Приморском крае порядка 30 миллионов рублей были выделены на лекарства, которые остаются невостребованными.
- Деньги выделяются, а люди остаются без необходимых препаратов. - отметил Игорь Шувалов – Может кому-то выгодно покупать такие лекарства? Разберитесь! - обратился он к вице-губернатору Любовь Дроздовой
В настоящее время для решения проблемы обеспечения льготников лекарствами краевой бюджет выделил 80 миллионов рублей. 30 миллионов рублей в ноябре будет направлено в Приморье, что бы заранее провести торги и избежать сбоев с льготными препаратами в начале 2012 года.
Дороги – на особый контроль
Вопросы транспортной инфраструктуры, в том числе муниципальной дорожной инфраструктуры, надо держать на особом контроле, подчеркнул вице-премьер
111 миллиардов рублей уже вложено из федерального бюджета в развитие дорожной инфраструктуры края. В рамках федеральной программы социально-экономического развития Дальнего востока в Приморье построены десятки километров новых автомагистралей. В том числе Раздольное - Хасан и Обход Уссурийска, открытие которого состоялось во время последнего визита в край первого вице-премьера России Игорь Шувалова.
- Развитию транспортной инфраструктуры нужно уделять особое внимание, - заявил на совещании Игорь Шувалов. - От этого зависит и развитие социальной сферы, и столь нужной для приморского бизнеса логистики. Особое внимание Владивостоку, где жители уже устали от неудобств. Необходимо завершать начатое строительство и назвать конкретные сроки, когда мы откроем все дороги для жителей.
Как сообщил министр транспорта Игорь Левитин, основные работы в столице Приморья будут закончены уже в этом году и дороги во Владивостоке будут открыты для автомобилистов. Последний слой асфальта дорожные службы уложат в мае будущего года. Этого необходимо в связи с техническими требованиями таких объектов.
Шувалов поручил Министерствам транспорта и регионального развития, а также администрации края серьезно взяться за семикилометровый участок дороги от п. Ярославка до с. Хороль. По оценкам первого вице-губернатора края Костенко, стоимость составляет 125 млн руб. Первый вице-премьер дал поручение завершить строительство до октября 2012 года. Такое же поручение было дано и по мосту в Ханкайском районе.
- Если необходимо построить новый мост, то начинайте уже конкретно прорабатывать этот вопрос! - подчеркнул Шувалов, обращаясь к министру транспорта и губернатору. - Федеральный центр окажет софинансирование.
В целом, Федеральные инвестиции сегодня идут не только на развитие дорожной сети, но и на строительство нового терминала аэропорта Владивосток, построен порт Козьмино, субсидируется льготный проезд в центральную Россию для жителей Дальнего Востока. Федеральный центр готов поддержать и краевую программу развития внутренний авиационных сообщений. «Субсидиями поддержим и субсидируем лизинговую ставку, если авиакомпании будут приобретать малую авиатехнику до 50 мест», - сообщил министр транспорта Игорь Левитин.
- Прошу Вас начать рассматривать предоставление 3 или 5 самолетов для региональных перевозок в крае, - подтвердил цифры Игорь Шувалов. - Кроме того, учитывайте возможности двойного использования аэродромов Министерства обороны.
Из Владивостока до Уссурийска - за час
На сегодняшний день для того чтобы преодолеть расстояние между Владивостоком и Уссурийском, приморцам требуется более 2 часов. Игорь Шувалов поставил задачу, чтобы сократить время в пути в два раза.
По словам Владимира Якунина, для развития большого Владивостока потребуется большие инвестиции: порядка 70-80 миллиардов на всю инфраструктуру, включая профильные технические объекты и образовательные учреждения. При наличии полного финансирования обеспечить современное и высококачественное сообщение между городами приморья представляется вполне возможным.
- Я дам поручение Минфину, Минтрансу и Минрегиону, в ближайшее время рассмотреть такой проект, - сказал Шувалов.
По словам Якунина, для развития транспортной сети региона немаловажно, что сейчас ведется работа с Северной Кореей по обеспечению международных транзитных перевозок через край. Подобный первый "пилотный" поезд появится уже в этом году. Кроме этого, в ходе реализации этого проекта крае будут созданы дополнительные рабочие места.