ЖКХ Приморья: «Примтеплоэнерго» нарушает, Ханка загрязняется

- С очистными сооружениями и водопроводом во многих муниципальных образованиях края сложилась очень серьезная ситуация, - отметил Игорь Шувалов. - Приморский край не сможет решить ее только за счет своих ресурсов. Поэтому строительством и реконструкцией очистных и водопроводом нам нужно срочно заниматься на федеральном уровне. В первую очередь в Ханкайском районе нужно сделать так, чтобы стоки не сливались в Ханку.