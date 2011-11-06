Октябрьские тезисы Игоря Шувалова

- В этом году в «Снеговой пади» должны быть переданы военнослужащим 3 тысячи квартир. Сейчас заселены только чуть больше половины - 1600, на 2200 квартир документы оформляются. То есть квартиры в должном объеме приобретены или построены, что касается бумажной волокиты, связанной с тем, что поменялась система распределения жилья, теперь эта процедура осуществляется централизованно, через московский Единый расчетный центр, я об этой проблеме знаю. Мы с Министерством обороны переговорим об этом, я думаю, что этот вопрос будет решен. В любом случае всем, кому положено, жилье будет предоставлено, - сказал Игорь Шувалов.