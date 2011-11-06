Приморское отделение «Яблока» не будет участвовать в выборах в ЗС ПК

- Очень много времени заняли организационные вопросы с открытием счета, переводом денег и оплатой печати подписных листов. На сам сбор подписей времени оказалось слишком мало, - пояснил «ЗР» лидер регионального отделения «Яблока» Владимир НИКИФОРОВ. – В сельской местности оказалось легче собирать подписи. В деревнях люди легче откликаются. А вот горожане ставили свои подписи неохотно. Люди говорят, что ненавидят «Единую Россию», но при этом на выборы не хотят идти, потому что «все равно ничего не изменится». Кроме того, многих пугает то, что в подписных листах нужно указывать паспортные данные. Видимо, боятся репрессий со стороны начальства.