Приморской журналистке Ладе Глыбиной отказали в регистрации кандидатом в депутаты

- Мне позвонили из Чугуевского теризбиркома 27 октября и сообщили, что у них сегодня было заседание комиссии, которая вынесла сногсшибательный вердикт. У меня, оказывается, паспорт фальшивый! Но я по этому паспорту с 2005 года худо-бедно живу!!! И до сих пор он ни у кого не вызывал сомнений. Например, месяц назад я по нему получила загранпаспорт, - сообщила «ЗР» Лада Глыбина. – Надо было пойти на выборы, дабы выяснить, что я никто и звать меня – никак!