Владимир ЖИРИНОВСКИЙ возглавил список кандидатов в депутаты Законодательного собрания Приморского края (ЗС ПК) Приморского регионального отделения ЛДПР. Об этом стало известно 9 октября на очередной 36-й партконференции.
Такой ход, повысит шансы регионального списка и к тому же даст возможность самому Владимиру Вольфовичу фактически начать избирательную кампанию в президенты России, выборы которого состоятся в марте 2012 года, пояснил «ЗР» источник в ЛДПР.
В первую пятерку общего списка ЛДПР кроме Владимира Жириновского вошли координатор партии по Приморскому краю Евгений ЗОТОВ, а также активисты Руслан КАЛЮЖНЫЙ, Сергей КУШНЫРЬ, Елена ВИКДОРОВА.
Кроме того, приморские либерал-демократы выдвинули 20 одномандатников и в среднем по двое кандидатов на каждый из 10 избирательных округов.
- Наша программа минимум – сформировать в ЗС ПК собственную фракцию, то есть провести в законодательный орган края не менее 4 человек. Для этого надо набрать 20% голосов и победить на одном из одномандатных округов, - сообщил «ЗР» заместитель координатора ЛДПР по Приморскому краю Андрей АНДРЕЙЧЕНКО. – Но мы надеемся на 27% голосов. Тогда ЛДПР получит в ЗС ПК 5 мест по общему списку.
Жириновцы намерены как можно быстрее передать все необходимые документы в крайизбирком, чтобы сразу начать избирательную кампанию.