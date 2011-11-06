Владимир ЖИРИНОВСКИЙ возглавил список кандидатов в депутаты Законодательного собрания Приморского края

- Наша программа минимум – сформировать в ЗС ПК собственную фракцию, то есть провести в законодательный орган края не менее 4 человек. Для этого надо набрать 20% голосов и победить на одном из одномандатных округов, - сообщил «ЗР» заместитель координатора ЛДПР по Приморскому краю Андрей АНДРЕЙЧЕНКО. – Но мы надеемся на 27% голосов. Тогда ЛДПР получит в ЗС ПК 5 мест по общему списку.