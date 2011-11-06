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Владимир ЖИРИНОВСКИЙ возглавил список кандидатов в депутаты Законодательного собрания Приморского края

7 ноября 2011, 02:56
Такой ход, повысит шансы регионального списка и к тому же даст возможность самому Владимиру Вольфовичу фактически начать избирательную кампанию в президенты России
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Выборы

Владимир ЖИРИНОВСКИЙ возглавил список кандидатов в депутаты Законодательного собрания Приморского края (ЗС ПК) Приморского регионального отделения ЛДПР. Об этом стало известно 9 октября на очередной 36-й партконференции.

Такой ход, повысит шансы регионального списка и к тому же даст возможность самому Владимиру Вольфовичу фактически начать избирательную кампанию в президенты России, выборы которого состоятся в марте 2012 года, пояснил «ЗР» источник в ЛДПР.

В первую пятерку общего списка ЛДПР кроме Владимира Жириновского вошли координатор партии по Приморскому краю Евгений ЗОТОВ, а также активисты Руслан КАЛЮЖНЫЙ, Сергей КУШНЫРЬ, Елена ВИКДОРОВА.

Кроме того, приморские либерал-демократы выдвинули 20 одномандатников и в среднем по двое кандидатов на каждый из 10 избирательных округов.

- Наша программа минимум – сформировать в ЗС ПК собственную фракцию, то есть провести в законодательный орган края не менее 4 человек. Для этого надо набрать 20% голосов и победить на одном из одномандатных округов, - сообщил «ЗР» заместитель координатора ЛДПР по Приморскому краю Андрей АНДРЕЙЧЕНКО. – Но мы надеемся на 27% голосов. Тогда ЛДПР получит в ЗС ПК 5 мест по общему списку.

Жириновцы намерены как можно быстрее передать все необходимые документы в крайизбирком, чтобы сразу начать избирательную кампанию.

#Новости#Выборы#Приморье#Политика
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