Игорь Шувалов: Развитие Приморского края не прекратится даже после саммита АТЭС

Первый вице-премьер Игорь Шувалов и губернатор края Сергей Дарькин ответили на вопросы уссурийцев.
Строительство жилья эконом-класса станет одним из приоритетов развития Дальнего Востока. Возводить дома будут по зарубежной "щитовой" технологии. Об этом первый вице-премьер Игорь Шувалов сообщил в Уссурийске на встрече с жителями города.
Стоимость квадратного метра в таких домах не будет превышать 36 тысяч рублей, при этом будет отвечать всем необходимым стандартам.
Вместе с губернатором Приморского края Сергеем Дарькиным первый вице-премьер Шувалов отвечал на вопросы уссурийцев в течение полутора часов. Жителей интересовали вопросы обеспечения жильем, повышения зарплат бюджетникам, увеличения пенсий и пособий, лекарственного обеспечения, социально-экономического развития территории.
Говоря о приоритетных направлениях развития Дальневосточного региона, Шувалов назвал одним из них строительство индивидуального жилья эконом-класса. Строить дома планируют по зарубежной технологии "щитовых" домов. По его словам, на данный момент это одна из наиболее активно развивающихся технологий деревянного домостроения в мире. «Для целей индивидуального домостроения в Приморье будет выделено достаточное количество земельных участков», - отметил Игорь Шувалов.
Губернатор Сергей Дарькин сообщил, что в Приморье обеспечение жильем также ведется в рамках программ социальное развитие села, переселения из ветхого и аварийного жилья, «Квартира – молодой семье». Все они финансируются из краевого бюджета. Только за последние годы улучшить жилищные условия смогли более двух тысяч приморских семей. «Свое жилье позволяет людям с уверенностью смотреть в будущее, работать на родной земле, растить и воспитывать детей», - подчеркнул Сергей Дарькин.
Отвечая на вопросы о социально-экономическом развитии города, губернатор рассказал, что уже в будущем году начнется модернизация коммунальной и дорожной инфраструктуры города. В числе приоритетных проектов – строительство Уссурийской ТЭЦ, которая будет работать на газе. Сергей Дарькин подчеркнул, что газификация Приморского края – один из приоритетных инвестиционных проектов. Во-первых, перевод мощностей ТЭЦ на использование газа позволит значительно снизить уровень вредных выбросов в атмосферу. Во-вторых, снизятся затраты ТЭЦ на топливо, а это значит и платежи населения за тепло и энергоснабжение перестанут расти. И, в-третьих, это позволит увеличить производительность станций. А это сегодня крайне необходимо в связи со строительством новых жилых районов и промышленных объектов, которые также необходимо обеспечивать тепловой и электрической энергией. В ближайших планах - газификация частного сектора Уссурийска.
Также начнется строительство объездной трассы Уссурийск – Аэропорт - Владивосток и будет запущена скоростная электричка до Владивостока.
Реализация этих проектов позволит сократить время пути от Уссурийска до Владивостока до 1 часа.
Отметим, это один из этапов создания городской агломерации.
Первый заместитель председателя правительства Игорь Шувалов отметил, что развитие Дальневосточного Региона и Приморского края в частности не прекратится даже после Саммита АТЭС, так как Приморье является важным связующим звеном со странами АТР. Также первый вице-премьер подчеркнул, что фракция партии "Единая Россия" в Госдуме не снизила финансирования проектов Саммита.
Пожилых уссурийцев интересовал вопрос о повышении пенсий. Сергей Дарькин рассказал, что в этом году пенсии выросли на 19,5 % и средний размер составил 8238 рублей. В будущем году будет продолжена индексация как трудовой пенсии на 9,6%, так и социальной - на 14,1%. Это произойдет с 01 апреля 2012 года. Средний размер составит 9070 рублей. Также Сергей Дарькин рассказал, что с прошлого года неработающим пенсионерам, имеющим размер материального обеспечения ниже прожиточного минимума, из краевого бюджета выплачиваются ежемесяные региональные доплаты к пенсии. Таких приморцев в крае больше 50 тысяч. Средний размер таких доплат составляет 1,5 тысячи рублей. «Пусть это и скромно на одного пенсионера, но в реальном выражении эти выплаты составляют более 1 млрд. руб. ежегодно. В этом году мы приняли решение поднять прожиточный минимум пенсионеров до 6198 рублей, а это значит, что и доплаты вырастут».
Говоря о состоянии здравоохранения, губернатор сообщил, с 1 января 2012 года муниципальные учреждения здравоохранения перейдут на баланс краевого бюджета. С этого года в крае реализуется программа модернизации здравоохранения, направленная на повышение качества и доступности медицинского обслуживания. Финансовые вливания составят более шести миллиардов рублей. В 127 учреждений здравоохранения будет закуплено новое медицинское оборудование. Только в Уссурийске в этом году за счет краевого бюджета приобретено оборудование на 35 миллионов рублей, в будущем году планируется закупка на 85 миллионов рублей. «Любое лечебное учреждение в городе или районе должно быть обеспечено современным оборудованием. Чтобы жителям не нужно было ехать за сотни километров для проведения элементарных процедур», - отметил губернатор.