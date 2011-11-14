Игорь Шувалов: Развитие Приморского края не прекратится даже после саммита АТЭС

Пожилых уссурийцев интересовал вопрос о повышении пенсий. Сергей Дарькин рассказал, что в этом году пенсии выросли на 19,5 % и средний размер составил 8238 рублей. В будущем году будет продолжена индексация как трудовой пенсии на 9,6%, так и социальной - на 14,1%. Это произойдет с 01 апреля 2012 года. Средний размер составит 9070 рублей. Также Сергей Дарькин рассказал, что с прошлого года неработающим пенсионерам, имеющим размер материального обеспечения ниже прожиточного минимума, из краевого бюджета выплачиваются ежемесяные региональные доплаты к пенсии. Таких приморцев в крае больше 50 тысяч. Средний размер таких доплат составляет 1,5 тысячи рублей. «Пусть это и скромно на одного пенсионера, но в реальном выражении эти выплаты составляют более 1 млрд. руб. ежегодно. В этом году мы приняли решение поднять прожиточный минимум пенсионеров до 6198 рублей, а это значит, что и доплаты вырастут».