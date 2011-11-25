Арсеньев ликвидирует последствия снегопада

ВЛАДИВОСТОК, 25 ноября, ZRPRESS. Город Арсеньев, как и практически все Приморье, попал под мощный снежный циклон. По данным управления по делам ГОЧС по Арсеньевскому городскому округу, город в течение 23 ноября и ночи 24 ноября накрыл 25-30-сантиметровый слой снега. К счастью, обошлось без обрывов проводов, аварий и чрезвычайных ситуаций.
Снегоуборочная техника вышла на дороги города с 20 часов 23 ноября. С полуночи к уборке городских улиц подключилась тяжелая техника – грейдеры ООО «Витязь». Утром 24 ноября центральные дороги и тротуары уже были расчищены. Благодаря этому вышли на маршруты автобусы, и жители города смогли добраться к месту работы и учебы. Уборка улиц продолжилась в четверг утром и в последующие дни. Всего, как рассказал директор ООО «Витязь» Николай МИРОНОВ, в первые часы после снегопада на городские улицы вышли 15 единиц снегоуборочной техники. Во дворах в работу активно включились дворники. Легкие трактора не всегда справлялись со снежными заносами, которые достигали полуметровой высоты. Активно приступили к уборке своих территорий работники магазинов, организаций и предприятий. Старшеклассники помогали дворникам расчищать территории вокруг школ.
В четверг, 24 ноября, в администрации города на штабе по прохождению отопительного сезона и благоустройству территории города обсуждались вопросы уборки города после снегопада. Первый заместитель главы Арсеньевского городского округа Владимир КНИЖНИК призвал руководителей предприятий и организаций всех форм собственности организовать уборку закрепленных за ними территорий, чтобы обеспечить беспрепятственное движение транспортных средств и пешеходов. При этом необходимо помнить, что запрещается выдвигать или перемещать на проезжую часть дорог снег, счищаемый с внутриквартальных проездов, придомовых территорий, территорий предприятий, организаций.
И.о. начальника отдела по организации деятельности административной комиссии Анна СЕРЕБРЯКОВА напомнила присутствующим на встрече руководителям управляющих компаний и ТСЖ о порядке уборки снега, который закреплен в «Правилах по благоустройству территории Арсеньевского городского округа»: обслуживающие организации должны в течение трех дней после снегопада убрать снег и посыпать пешеходные дорожки, в общем, навести порядок во дворах. Пункт 4.2.7 правил гласит: «Собственники либо пользователи объектов или организации, осуществляющие управление жилыми домами, обязаны вывозить снег с прилегающей территории общего пользования в день его выпадения, включая выходные и праздничные дни, но не позднее 3 суток после окончания снегопада». Для вывоза снега, как пояснил начальник отдела по содержанию городских территорий администрации города Андрей ЖИГАРЕВ, предусмотрен пустырь по ул. Приморской в районе Кирзавода.
Для проверки качества уборки дворов, придомовых и прилегающих территорий на места будут выезжать представители административной комиссии города. Управляющие компании, собственники жилья предупреждены, что по фактам недоделок и нарушений будут составлены протоколы об административных правонарушениях, согласно которым на руководителей предприятий могут быть наложены штрафы.