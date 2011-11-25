Арсеньев ликвидирует последствия снегопада

Снегоуборочная техника вышла на дороги города с 20 часов 23 ноября. С полуночи к уборке городских улиц подключилась тяжелая техника – грейдеры ООО «Витязь». Утром 24 ноября центральные дороги и тротуары уже были расчищены. Благодаря этому вышли на маршруты автобусы, и жители города смогли добраться к месту работы и учебы. Уборка улиц продолжилась в четверг утром и в последующие дни. Всего, как рассказал директор ООО «Витязь» Николай МИРОНОВ, в первые часы после снегопада на городские улицы вышли 15 единиц снегоуборочной техники. Во дворах в работу активно включились дворники. Легкие трактора не всегда справлялись со снежными заносами, которые достигали полуметровой высоты. Активно приступили к уборке своих территорий работники магазинов, организаций и предприятий. Старшеклассники помогали дворникам расчищать территории вокруг школ.