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Дальний Восток в Общественной палате будет представлять 5 человек

25 ноября 2011, 15:42
26 ноября в Хабаровске пройдет конференция по выборам кандидатов в члены Общественной палаты Российской Федерации от Дальневосточного федерального округа.

ВЛАДИВОСТОК, 25 ноября, ZRPRESS. 26 ноября в Хабаровске пройдет конференция по выборам кандидатов в члены Общественной палаты Российской Федерации от Дальневосточного федерального округа.

В конференции примут участие представители общественных организаций со всех территорий Дальневосточного федерального округа.

В связи с формированием нового состава Общественной палаты РФ им предстоит определиться с кандидатурами будущих членов Общественной палаты РФ. Дальний Восток в Общественной палате будет представлять 5 человек.

#Новости#Дальний Восток#Политика
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