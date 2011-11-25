Иностранцы не прекращают попыток завести в Приморье опасных карантинных жуков

Это далеко не первый случай ввоза карантинного жука. По информации специалистов карантина растений, к повреждаемым китайской зерновкой растениям относятся коровий горох (спаржевая фасоль), конские бобы, голубиный горох, соя, маш, горох обыкновенный и другие бобовые. На юге Китая она настолько повреждает зелёные бобы маша, что на 75% снижает экспорт зерна этой культуры. В США китайская зерновка главный вредитель спаржевой фасоли и маша. В Бирме же повреждения зерновками настолько велики, что некоторые сорта нута не могут экспортироваться.