Сотрудник полиции, избивший администратора сауны, заключен под стражу

Превышая должностные полномочия, офицер доставил подозреваемую им в краже женщину в служебный кабинет, где потребовал вернуть ему якобы похищенные деньги. Подкрепляя свои требования, полицейский жестоко избил женщину: нанес сильный удар рукой по лицу и телу, а когда потерпевшая упала, удар ногой также по лицу.