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В Приморском крае авария водовода в Славянке ликвидируется

25 ноября 2011, 15:51
24 ноября в поселке Славянка Приморского края произошел серьезный порыв подземного водовода. Из-за аварии без воды остались 74 дома, 4 детских сада, 4 школы, детский дом, ЦРБ.

ВЛАДИВОСТОК, 25 ноября, ZRPRESS. 24 ноября в поселке Славянка Приморского края произошел серьезный порыв подземного водовода. Из-за аварии без воды остались 74 дома, 4 детских сада, 4 школы, детский дом, ЦРБ.

Кроме того, из-за прекращения подачи воды на котельную "Востоктрансбункера" без отопления осталась большая часть поселка.

Работы по устранению аварии были начаты сразу же после обнаружения порыва и не прекращались всю ночь. К ликвидации аварии были привлечены аварийные бригады и техника тепловых районов "Хасанский" и "Артемовский".

Работы продолжаются до сих пор. Подача воды потребителям будет восстановлена ориентировочно к 16.00 часам 25 ноября, сообщает пресс-служба КГУП «ПРИМТЕПЛОЭНЕРГО».

#Новости#Приморье#Происшествия
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