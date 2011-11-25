В Приморском крае авария водовода в Славянке ликвидируется

ВЛАДИВОСТОК, 25 ноября, ZRPRESS. 24 ноября в поселке Славянка Приморского края произошел серьезный порыв подземного водовода. Из-за аварии без воды остались 74 дома, 4 детских сада, 4 школы, детский дом, ЦРБ.
Кроме того, из-за прекращения подачи воды на котельную "Востоктрансбункера" без отопления осталась большая часть поселка.
Работы по устранению аварии были начаты сразу же после обнаружения порыва и не прекращались всю ночь. К ликвидации аварии были привлечены аварийные бригады и техника тепловых районов "Хасанский" и "Артемовский".
Работы продолжаются до сих пор. Подача воды потребителям будет восстановлена ориентировочно к 16.00 часам 25 ноября, сообщает пресс-служба КГУП «ПРИМТЕПЛОЭНЕРГО».