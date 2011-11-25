В Приморском крае полицейские продолжают выявлять нарушителей выборного законодательства

Так, на днях в полицию города Партизанск обратилась местная жительница. По телефону она сообщила, что неизвестный молодой человек расклеивает агитационные плакаты на дверях подъезда в доме по улице Октябрьской. По заявлению прибыли сотрудники следственно-оперативной группы и задержали расклейщика. В отделе внутренних дел с ним была проведена разъяснительная беседа. По факту нарушения выборного законодательства в отношении 18-летнего жителя города было возбуждено административное производство.