В Приморском крае спецморнефтепорт «Козьмино» завершил работы на арендованной автодороге

По истечении нескольких месяцев рельеф дорожного полотна значительно изменился: повороты стали менее крутыми, а подъемы и спуски – менее резкими, в некоторых местах дорогу подняли на 8 м. Асфальтовое покрытие укладывали в два слоя, его общая площадь составила 23 520 кв. м. Проведенные работы позволили обеспечить безопасность дорожного движения на этом участке автодороги и увеличить его пропускную способность. В дальнейшем, на протяжении срока аренды этого участка, ООО «Спецморнефтепорт Козьмино» намерено поддерживать его в надлежащем техническом состоянии.