В Приморском крае спецморнефтепорт «Козьмино» завершил работы на арендованной автодороге

ВЛАДИВОСТОК, 25 ноября, ZRPRESS. Автомобильная дорога протяженностью 2800 м вблизи п. Козьмино введена в эксплуатацию после проведения строительных работ, на которые ООО «Спецморнефтепорт Козьмино» затратило 134 млн руб.
Согласно договору аренды, заключенному на 49 лет, предприятие намерено и дальше поддерживать ее в должном техническом состоянии. После окончания работ дорога сохранила статус трассы общего пользования.
Напомним, в конце июня спецморнефтепорту был передан в аренду на 49 лет участок автомобильной дороги от п. Врангель до п. Козьмино, который давно нуждался в ремонте. Сотрудники предприятия и других организаций, находкинцы и жители п. Козьмино пользуются этой дорогой ежедневно, поэтому было принято решение о проведении здесь комплекса строительных работ.
По истечении нескольких месяцев рельеф дорожного полотна значительно изменился: повороты стали менее крутыми, а подъемы и спуски – менее резкими, в некоторых местах дорогу подняли на 8 м. Асфальтовое покрытие укладывали в два слоя, его общая площадь составила 23 520 кв. м. Проведенные работы позволили обеспечить безопасность дорожного движения на этом участке автодороги и увеличить его пропускную способность. В дальнейшем, на протяжении срока аренды этого участка, ООО «Спецморнефтепорт Козьмино» намерено поддерживать его в надлежащем техническом состоянии.
На 2012 год согласно программе «Техническое перевооружение и капитальный ремонт» спецморнефтепорт запланировал проведение строительных работ на подъездной автодороге к площадке ж/д эстакад. Дорога также ведет к с. Хмыловка, повышение качества дорожного покрытия на этом участке значительно улучшит условия для автомобильного движения не только сотрудников спецморнефтепорта «Козьмино», но и местных жителей, сообщает пресс-служба ООО «Спецморнефтепорт Козьмино».