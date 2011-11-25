Владивостоку нужно попробовать привлечь российских звезд в театр оперы и балета

Об этом первый зампред Правительства РФ заявил на встрече со студентами-отличниками городских вузов. Игорь Шувалов напомнил историю, недавно всколыхнувшую культурную общественность страны, когда ведущие танцовщики Большого театра перешли в театр в Санкт-Петербурге.
- Если не самый известный театр оперы и балета смог привлечь к себе на работу таких звезд, то, мне кажется, приложив усилия, мы и во Владивосток на постоянную работу сможем пригласить специалистов высокого класса, чтобы создать постоянную труппу, - заявил первый вице-премьер.
Игорь Шувалов сообщил, что сейчас администрацией Приморского края и Министерством культуры обсуждается вопрос о том, как именно будет работать театр – либо с постоянной труппой, либо будет принимать у себя гастролирующих артистов. Зампред Правительства пригласил местных деятелей культуры присоединяться к обсуждению этого вопроса, отметив, что если бы удалось совместить во Владивостокском театре оперы и балета возможность работы собственной труппы и приема гастролирующих артистов, это было бы идеально.
Игорь Шувалов подчеркнул, что какое решение бы не было принято, театру должна быть обеспечена возможность непрерывной работы.