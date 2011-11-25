Владивостоку нужно попробовать привлечь российских звезд в театр оперы и балета

Игорь Шувалов сообщил, что сейчас администрацией Приморского края и Министерством культуры обсуждается вопрос о том, как именно будет работать театр – либо с постоянной труппой, либо будет принимать у себя гастролирующих артистов. Зампред Правительства пригласил местных деятелей культуры присоединяться к обсуждению этого вопроса, отметив, что если бы удалось совместить во Владивостокском театре оперы и балета возможность работы собственной труппы и приема гастролирующих артистов, это было бы идеально.