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Владивостоку нужно попробовать привлечь российских звезд в театр оперы и балета

25 ноября 2011, 14:50
Сейчас обсуждается вопрос о том, как именно будет работать театр – с постоянной труппой или будет принимать у себя гастролирующих артистов.

Об этом первый зампред Правительства РФ заявил на встрече со студентами-отличниками городских вузов. Игорь Шувалов напомнил историю, недавно всколыхнувшую культурную общественность страны, когда ведущие танцовщики Большого театра перешли в театр в Санкт-Петербурге.

- Если не самый известный театр оперы и балета смог привлечь к себе на работу таких звезд, то, мне кажется, приложив усилия, мы и во Владивосток на постоянную работу сможем пригласить специалистов высокого класса, чтобы создать постоянную труппу, - заявил первый вице-премьер.

Игорь Шувалов сообщил, что сейчас администрацией Приморского края и Министерством культуры обсуждается вопрос о том, как именно будет работать театр – либо с постоянной труппой, либо будет принимать у себя гастролирующих артистов. Зампред Правительства пригласил местных деятелей культуры присоединяться к обсуждению этого вопроса, отметив, что если бы удалось совместить во Владивостокском театре оперы и балета возможность работы собственной труппы и приема гастролирующих артистов, это было бы идеально.

Игорь Шувалов подчеркнул, что какое решение бы не было принято, театру должна быть обеспечена возможность непрерывной работы.

#Новости#Творческий город#Владивосток#Культура
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