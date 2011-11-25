Во Владивостоке к выборам ждут Андрея Малахова

ВЛАДИВОСТОК, 25 ноября, ZRPRESS. Как стало известно «ЗР» из осведомленных источников, в начале декабря во Владивостоке ожидается визит известного телевизионного ведущего Андрея Малахова.
По некоторым данным, его визит будет совпадать с предстоящими выборами в Государственную думу, которые, как известно, состоятся 4 декабря. По слухам, Малахов явится на какой-то предвыборный шоу-проект. Понятное дело, что речь идет о мероприятии, которое готовят региональные власти, а не какие-либо оппозиционные партии.
О подготовке какого-то шоу-проекта стали поговаривать, когда в СМИ появились сообщения о приезде во Владивосток известного певца Дмитрия Билана. Будут ли звезды участниками одного проекта или у них различные задачи, пока говорить трудно.