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Во Владивостоке к выборам ждут Андрея Малахова

25 ноября 2011, 18:53
О подготовке какого-то шоу-проекта стали поговаривать, когда в СМИ появились сообщения о приезде во Владивосток известного певца Дмитрия Билана. Будут ли звезды участниками одного проекта или у них различные задачи, пока говорить трудно.
Сюжет
Выборы

ВЛАДИВОСТОК, 25 ноября, ZRPRESS. Как стало известно «ЗР» из осведомленных источников, в начале декабря во Владивостоке ожидается визит известного телевизионного ведущего Андрея Малахова.

По некоторым данным, его визит будет совпадать с предстоящими выборами в Государственную думу, которые, как известно, состоятся 4 декабря. По слухам, Малахов явится на какой-то предвыборный шоу-проект. Понятное дело, что речь идет о мероприятии, которое готовят региональные власти, а не какие-либо оппозиционные партии.

О подготовке какого-то шоу-проекта стали поговаривать, когда в СМИ появились сообщения о приезде во Владивосток известного певца Дмитрия Билана. Будут ли звезды участниками одного проекта или у них различные задачи, пока говорить трудно.

#Новости#Выборы#Владивосток#Культура
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