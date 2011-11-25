Зампред Правительства РФ развеял мифы-страшилки о стройках АТЭС

Среди них – будут ли все нуждающиеся студенты ДВФУ иметь право на место в общежитии. По их информации, половина из них вынуждена будет арендовать жилье. Когда Игорь Шувалов, являющийся председателем попечительского совета ДВФУ, и ректор вуза Владимир Миклушевский занялись объективной «математикой», то «на улице» ни одного студента не осталось. После переезда в новый кампус на остров Русский, в ДВФУ будут обучаться 25 тысяч студентов, половина из них – жители Владивостока, которым место в общежитии не нужно. На Русском жилье получат более 11 тысяч студентов, еще 6 тысяч мест есть в материковых «общагах». Ректор вуза заверил, что даже если оставить только лучшие из них, то это еще более двух тысяч мест.