Пенсионная реформа: четыре новшества вступят в силу с 1 января 2012 года

ВЛАДИВОСТОК, 25 ноября, ZRPRESS. 23 ноября – последний день работы Госдумы пятого созыва. В этот день нижняя палата парламента приняла сразу во втором и третьем чтениях целый пакет законов, меняющих конфигурацию пенсионной системы.
Главный их смысл – увеличить поступления в Пенсионный фонд, но не только. 4 самых интересных и значимых новации вступят в силу с 1 января 2012 года, «выплатной» закон - с 1 июля 2012 года.
Обложение «хвоста»
«Хвост» – это часть заработка, которая превышает сумму, подлежащую обложению социальным налогом, то есть все, что больше 512 000 рублей в год (для 2012 года), что соответствует примерно 43 000 рублей в месяц. Как известно, единый социальный налог в полном объеме платится только с небольших зарплат. Это было сделано для того, чтобы вывести зарплаты из тени. После того, как были повышены платежи в социальные фонды, между государством и бизнесом завязалась ожесточенная дискуссия, результатом которой стало снижение взносов с 34% до 30%, но введение дополнительного 10%-ного налога на «хвост». Эти платежи пойдут в Пенсионный фонд на финансирование солидарной части пенсии. По словам Юрия Воронина, сегодня солидарная часть взноса существует де-факто, но не выделена юридически и равна 10% с взносооблагаемого заработка. После принятия закона, а он принимается сразу во втором и третьем чтениях и должен вступить в силу с 1 января 2012 года, для тех, кто зарабатывает больше 512 000 в год, система налогообложения будет следующей. Останется, конечно, разделение на солидарную и индивидуальную части пенсии. На солидарную будет отводиться 6% от 512 000 и 10% от оставшейся части. На индивидуальную, как и прежде, будет взиматься 16% с суммы 512 000 рублей.
От налога на «хвост» освободят инжиниринговые организации, если они выполнят три условия: доля доходов от инжиниринговых услуг по итогам 9 месяцев предыдущего года составила не менее 90% суммы всех доходов организации за тот же период (иными словами, основной доход компания должна получать именно от инжиниринга), число работников не должно быть меньше 100 и еще понадобится положительное заключение экспертного совета по технико-внедренческим особым экономическим зонам
Налог на мигрантов
С 1 января 2012 года к застрахованным будут относиться иностранные граждане, лица без гражданства, временно пребывающие и работающие либо по бессрочному трудовому договору, либо по срочному, но его срок не должен быть меньше 6 месяцев. Сейчас страховые взносы платятся только за тех иностранцев, кто имеет статус постоянно или временно проживающих в России. Однако это не коснется квалифицированных работников (как они определены в ФЗ-115) и тех, чей заработок превышает 2 млн рублей в год (для научных работников и преподавателей – 1 млн рублей в год). Иными словами, речь о трудовых мигрантах из бывших союзных республик – за них придется платить налог, но только страховую часть. Одновременно мигранты получат право на пенсию, которую смогут либо получать в России, если будут на момент ее назначения жить в России, либо у себя на родине в соответствии с международными договорами. Юрий Воронин говорит, что это сделано для того, чтобы стимулировать людей интегрироваться в российскую действительность и оставаться жить здесь. Но очевидно, что это и способ расширить налогооблагаемую базу.
От пенсии до смерти - 18 лет
В принятом в первом чтении законопроекте было указано, что срок выплаты (или период дожития) будет определять сам негосударственный пенсионный фонд, в котором копятся деньги конкретного человека, а для государственного ПФР он устанавливался в 19 лет. Теперь ожидаемый период выплаты будет единый. В 2012 году он составит 18 лет, с 2013 года ожидаемый период будет определяться отдельным законом на основании статданных о продолжительности жизни. Вполне может быть, что срок дожития будет увеличен, а значит ежемесячная пенсия снизится: период выплат при определении суммы ежемесячных выплат стоит в делителе, а значит, чем он больше, тем хуже пенсионеру – ведь меньше будет его ежемесячная пенсия.