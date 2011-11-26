Пенсионная реформа: четыре новшества вступят в силу с 1 января 2012 года

«Хвост» – это часть заработка, которая превышает сумму, подлежащую обложению социальным налогом, то есть все, что больше 512 000 рублей в год (для 2012 года), что соответствует примерно 43 000 рублей в месяц. Как известно, единый социальный налог в полном объеме платится только с небольших зарплат. Это было сделано для того, чтобы вывести зарплаты из тени. После того, как были повышены платежи в социальные фонды, между государством и бизнесом завязалась ожесточенная дискуссия, результатом которой стало снижение взносов с 34% до 30%, но введение дополнительного 10%-ного налога на «хвост». Эти платежи пойдут в Пенсионный фонд на финансирование солидарной части пенсии. По словам Юрия Воронина, сегодня солидарная часть взноса существует де-факто, но не выделена юридически и равна 10% с взносооблагаемого заработка. После принятия закона, а он принимается сразу во втором и третьем чтениях и должен вступить в силу с 1 января 2012 года, для тех, кто зарабатывает больше 512 000 в год, система налогообложения будет следующей. Останется, конечно, разделение на солидарную и индивидуальную части пенсии. На солидарную будет отводиться 6% от 512 000 и 10% от оставшейся части. На индивидуальную, как и прежде, будет взиматься 16% с суммы 512 000 рублей.