Россиянам будут продавать иномарки за 100 тысяч рублей

Ведущий эксперт управляющей компании «ФИНАМ Менеджмент» Дмитрий Баранов рассказал Gudok.ru, что сегодня в России приходится примерно 300 машин на 1 тыс. населения. Это существенно меньше, чем даже в странах бывшего соцлагеря – Чехии, Венгрии, Словакии, где ещё несколько лет назад число автомобилей превысило 450 штук на 1 тыс. населения. «Однако изменение настроения людей, их желание приобретать чуть более дорогие автомобили говорит о том, что и у нас ситуация постепенно улучшается. Изменение потребительских предпочтений в пользу иномарок – повод нашим производителям задуматься о том, что надо начинать, наконец, выпускать конкурентоспособную продукцию», – отметил эксперт.