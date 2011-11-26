Собчак рассказала о вип-билетах к Поясу Пресвятой Богородицы

В минувший четверг Пояс Пресвятой Богородицы установили на специальную арку. Паломники теперь проводят меньше времени в очереди, так как они просто проходят под ковчегом, а не прикладываются к святыне. Святыня пробудет в Москве до вечера 27 ноября. По данным СМИ, сейчас решается вопрос о том, чтобы Пояс Богородицы облетел столицу на вертолете и благословил всех верующих с воздуха.