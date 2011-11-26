В Приморском крае продемонстрируют интермодальное пассажирское сообщение Владивосток - аэропорт Кневичи

На Дальневосточной магистрали реализуется проект «Организация интермодальных пассажирских перевозок по маршруту Владивосток – аэропорт Кневичи», в рамках которого в сжатые сроки предусмотрено строительство участка новой железнодорожной линии, возведение вокзального терминала и железнодорожного моста над федеральной автотрассой, реконструкция на существующей линии технических обустройств, верхнего строения пути, платформ и остановочных пунктов.