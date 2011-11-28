Дальневосточники удостоены ордена «Родительская слава»

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК, 28 ноября, ZRPRESS.Президент Российской Федерации Дмитрий Медведев подписал Указ о награждении государственными наградами Российской Федерации.
За заслуги в воспитании детей и укреплении семейных традиций орденом «Родительская слава» награждены: Булай Надежда Андреевна – директор муниципального образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа» поселка Атка муниципального образования «Хасынский район» Магаданской области и Черней Иван Николаевич – адвокат Магаданской областной коллегии адвокатов, муниципальное образование «Хасынский район» Магаданской области.
Медалью ордена «Родительская слава» награждены: Плекан Людмила Львовна – концертмейстер краевого государственного стационарного учреждения социального обслуживания «Елизовский дом-интернат для умственно-отсталых детей», Камчатский край и Плекан Василий Николаевич – электромонтер филиала «Теплоэнерго» государственного унитарного предприятия «Камчатсккоммунэнерго», Елизовский муниципальный район Камчатского края.