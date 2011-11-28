Дальневосточники удостоены ордена «Родительская слава»

За заслуги в воспитании детей и укреплении семейных традиций орденом «Родительская слава» награждены: Булай Надежда Андреевна – директор муниципального образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа» поселка Атка муниципального образования «Хасынский район» Магаданской области и Черней Иван Николаевич – адвокат Магаданской областной коллегии адвокатов, муниципальное образование «Хасынский район» Магаданской области.