Дальтехэнерго внедряет новые стандарты безопасности труда на своих объектах в Дальневосточном регионе

«На строительных площадках, особенно крупных, всегда есть опасность возникновения несчастных случаев, в том числе связанных и с человеческим фактором», - говорит начальник отдела промбезопасности, охраны труда и лицензирования ОАО «Дальтехэнерго» Татьяна Злобина. – Исключить различные аварии может только совершенствование профессиональных знаний и навыков персонала, и постоянный систематический контроль».