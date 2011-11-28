Дмитрий Медведев распорядился выделить деньги из резервного фонда Президента Детскому интернату в Якутии

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК, 28 ноября, ZRPRESS.Глава государства подписал распоряжение о выделении 2,05 миллионов рублей Правительству Республики Саха (Якутия) для Республиканского детского дома-интерната для умственно отсталых детей (Республика Саха (Якутия), Нерюнгринский улус, пос. Серебряный Бор д.159). Средства предназначены на реконструкцию пищеблока со столовой.
Правительству Республики Саха (Якутия) предписано обеспечить контроль над целевым назначением, результативностью и эффективностью расходованием выделенных денежных средств и представить в Администрацию Президента отчёт об их использовании.
Проверка исполнения распоряжения о выделении денежных средств возложена на полномочного представителя Президента Российской федерации в Дальневосточном федеральном округе Виктора Ишаева.