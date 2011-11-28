Дмитрий Медведев распорядился выделить деньги из резервного фонда Президента Детскому интернату в Якутии

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК, 28 ноября, ZRPRESS.Глава государства подписал распоряжение о выделении 2,05 миллионов рублей Правительству Республики Саха (Якутия) для Республиканского детского дома-интерната для умственно отсталых детей (Республика Саха (Якутия), Нерюнгринский улус, пос. Серебряный Бор д.159). Средства предназначены на реконструкцию пищеблока со столовой.