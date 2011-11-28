zr.media
ГлавноеВсе новости

Дмитрий Медведев распорядился выделить деньги из резервного фонда Президента Детскому интернату в Якутии

28 ноября 2011, 14:25
Проверка исполнения распоряжения о выделении денежных средств возложена на полпреда Виктора Ишаева.

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК, 28 ноября, ZRPRESS.Глава государства подписал распоряжение о выделении 2,05 миллионов рублей Правительству Республики Саха (Якутия) для Республиканского детского дома-интерната для умственно отсталых детей (Республика Саха (Якутия), Нерюнгринский улус, пос. Серебряный Бор д.159). Средства предназначены на реконструкцию пищеблока со столовой.

Правительству Республики Саха (Якутия) предписано обеспечить контроль над целевым назначением, результативностью и эффективностью расходованием выделенных денежных средств и представить в Администрацию Президента отчёт об их использовании.

Проверка исполнения распоряжения о выделении денежных средств возложена на полномочного представителя Президента Российской федерации в Дальневосточном федеральном округе Виктора Ишаева.

#Новости#Дальний Восток#Политика
Подпишитесь
Морской Порт «Аврора» помогает первоклассникам Приморья собраться в школу
30 августа, 17:49
«Терминал Астафьева» продемонстрировал свои возможности
30 августа, 12:15
«Терминал Астафьева» развивает футбольную инфраструктуру в Приморском крае
14 июля, 16:34
Корабелы Приморья для строительства судов получат металл местного производства
24 августа, 14:33
СМО «Восточно-страховой альянс» оформляет «Полис новорождённого»
13 июля, 11:14
Импортозамещение по-владивостокски: наступаем на пятки санкциям
19 июля, 13:56