"Единая Россия" может потерять около 60 мест в Госдуме

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ), "Левада-центр" и Фонд Общественное мнение на совместной пресс-конференции представили прогнозы результатов выборов 4 декабря. Так, по данным ВЦИОМ, электоральный рейтинг "Единой России" составляет 53,7%, 16,7% получит КПРФ, 11,6% - ЛДПР, 10% - "Справедливая Россия".
Уровень поддержки непарламентских партий ("Яблоко", "Правое дело", "Патриоты России") не превышает 1%. Левада-центр утверждает, что рейтинги "Единой России" составляют 53%, КПРФ - 20%, ЛДПР - 12%, "Справедливая Россия" - 9%. Остальные партии - заведомо менее 5%.
Исследования ФОМ показывают, что за "Единую Россию" проголосуют 39%, о желании проголосовать за КПРФ заявили 12% опрошенных, за ЛДПР - 10%, за "Справедливую Россию" - 9%. Остальные три партии - 1%. Распределение мест в Госдуме VI созыва по прогнозу ВЦИОМ: 264 места - у "Единой России", 86 - у КПРФ, 59 - у ЛДПР, 41 - у "Справедливой России".
Согласно данным "Левада-центра", Единая Россия" получит 253 места, коммунисты - 94 места, либерал-демократы - 59, эсеры - 44 места. "Единая Россия" теряет по сравнению с прошедшими выборами порядка 60 кресел, пишет ИА REGNUM.