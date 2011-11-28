"Единая Россия" может потерять около 60 мест в Госдуме

Исследования ФОМ показывают, что за "Единую Россию" проголосуют 39%, о желании проголосовать за КПРФ заявили 12% опрошенных, за ЛДПР - 10%, за "Справедливую Россию" - 9%. Остальные три партии - 1%. Распределение мест в Госдуме VI созыва по прогнозу ВЦИОМ: 264 места - у "Единой России", 86 - у КПРФ, 59 - у ЛДПР, 41 - у "Справедливой России".