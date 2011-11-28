FESCO займет $100 млн у ЕБРР на развитие ВМТП

Использование кредитных средств будет включать в себя вложения в развитие и модернизацию ВМТП с целью повышения его операционной эффективности, увеличения пропускной способности и постепенной переориентации на "чистые" грузы с высокой добавленной стоимостью, в особенности контейнеры.