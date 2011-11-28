FESCO займет $100 млн у ЕБРР на развитие ВМТП

ВЛАДИВОСТОК, 28 ноября, ZRPRESS. Транспортная группа FESCO (создана на базе ОАО "Дальневосточное морское пароходство", ДВМП) займет $100 млн у Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) для дальнейшего развития Владивостокского морского торгового порта (ВМТП).
В сообщении FESCO поясняется, что 7-летний кредит предоставлен ЕБРР для финансирования инвестиционной программы FESCO, направленной на дальнейшее развитие инфраструктурных активов и контейнерной логистики группы.
Использование кредитных средств будет включать в себя вложения в развитие и модернизацию ВМТП с целью повышения его операционной эффективности, увеличения пропускной способности и постепенной переориентации на "чистые" грузы с высокой добавленной стоимостью, в особенности контейнеры.
"Новый кредит позволит нам (FESCO) реализовать планы по превращению ВМТП в крупный, современный и экологичный хаб, обслуживающий постоянно растущие объемы внешней торговли между Россией и странами АТР, а также играющий важнейшую роль в системе транспортного обеспечения Дальнего Востока России", - приводятся в сообщении слова вице-президента FESCO по финансам Юрия ГИЛЬЦА.
Досье "ЗР": Транспортная группа FESCO - интермодальный оператор, объединяющий возможности морского, железнодорожного, автомобильного транспорта и стивидорного обслуживания в собственных терминалах в портах России и СНГ. ОАО "Владивостокский морской торговый порт" - крупнейшая стивидорная компания в порту Владивостока. ООО "М-Порт" принадлежит 95,6% акций АО. В начале августа пул частных инвесторов, организованный "ВТБ Капиталом", выкупил в интересах FESCO 50% уставного капитала ООО у менеджмента порта (еще 50% ООО принадлежат ОАО "ДВМП").