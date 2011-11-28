На Дальневосточной железной дороге в период новогодних праздников вводятся дополнительные поезда

ВЛАДИВОСТОК, 28 ноября, ZRPRESS. Пассажирский поезд №567/568 Хабаровск – Комсомольск-на-Амуре отправится из Хабаровска 30 декабря 2011 года в 15:27 мск. и прибудет в Комсомольск-на-Амуре 31 декабря 2011 года в 2:10 мск.
Пассажирский поезд №535/536 Хабаровск – Благовещенск отправится из Хабаровска 30 декабря 2011 года в 14:01 мск. и прибудет в Благовещенск 31 декабря 2011 года в 3:56 мск. Обратно из Благовещенска поезд отправится 1 января 2012 года в 13:04 мск., прибудет в Хабаровск 2 января 2012 года в 01:59 мск.
Пассажирский поезд №509/510 Владивосток – Хабаровск отправится из Владивостока 29 декабря 2011 года в 14:00 мск. и прибудет в Хабаровск 30 декабря 2011 года в 02:57 мск. Обратно из Хабаровска поезд отправится 30 декабря 2011 года в 14:17 мск. и прибудет во Владивосток 31 декабря 2011 года в 03:08 мск, сообщает Служба корпоративных коммуникаций Дальневосточной железной дороги – филиала ОАО «РЖД».