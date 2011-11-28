На Дальневосточной железной дороге в период новогодних праздников вводятся дополнительные поезда

Пассажирский поезд №509/510 Владивосток – Хабаровск отправится из Владивостока 29 декабря 2011 года в 14:00 мск. и прибудет в Хабаровск 30 декабря 2011 года в 02:57 мск. Обратно из Хабаровска поезд отправится 30 декабря 2011 года в 14:17 мск. и прибудет во Владивосток 31 декабря 2011 года в 03:08 мск, сообщает Служба корпоративных коммуникаций Дальневосточной железной дороги – филиала ОАО «РЖД».