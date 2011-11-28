Почта России прекратит сотрудничество с банками

В настоящее время «Почта России» сотрудничает с 30 кредитными организациями. В почтовых отделениях можно погасить кредиты ряда банков. Кроме того, совместно с ХКФ-банком реализуется проект по выдаче кредитов в почтовых отделениях. На почте также можно оформить финансовый продукт «Русского стандарта» — «Банк в кармане». В связи с наделением Почтового банка эксклюзивным правом все данные услуги, скорее всего, будут свернуты, пишет газета «Маркер».