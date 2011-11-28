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Почта России прекратит сотрудничество с банками

28 ноября 2011, 14:00
После создания Почтового банка, «Почта России» прервет договорные отношения с другими кредитными организациями.

После создания Почтового банка, «Почта России» прервет договорные отношения с другими кредитными организациями. Такое решение принято Правительством РФ.

Напомним, создать Почтовый бак планируется на базе Связь-банка. Акционерами нового банка станут ВЭБ, Почта и еще один банк. Среди претендентов на роль финансового партнера данного проекта – Номос-банк и банк «Русский стандарт».

В настоящее время «Почта России» сотрудничает с 30 кредитными организациями. В почтовых отделениях можно погасить кредиты ряда банков. Кроме того, совместно с ХКФ-банком реализуется проект по выдаче кредитов в почтовых отделениях. На почте также можно оформить финансовый продукт «Русского стандарта» — «Банк в кармане». В связи с наделением Почтового банка эксклюзивным правом все данные услуги, скорее всего, будут свернуты, пишет газета «Маркер».

#Новости#Дальний Восток#Общество
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