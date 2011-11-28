Потребителям надо научиться отличать хороших производителей от недобросовестных

Размах такой масштабной аферы со стороны рыбопереработчиков даже трудно представить. Особенно тем дальневосточникам, которые еще с советских времен помнят, что такое вкусная консервированная сайра и сколько ее должно быть в банке. Но такие фокусы с рыбой обязаны пресекать контролирующие органы. Например, Роспотребнадзор. Обязана вмешаться и администрация Приморского края, так как она из краевого бюджета выделяет деньги производителям за каждую произведенную банку. Ведь любая сайра, произведенная в регионе, еще с советских времен является визитной карточкой Дальнего Востока, так как именно дальневосточные предприятия являются основными производителями этого продукта в масштабах страны.