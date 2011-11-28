Появился новый вид мобильного мошенничества

"ВымпелКом" сообщает о полной несостоятельности и необоснованности такого утверждения, говорится в сообщении оператора. "Необходимо понимать, что в Новогоднюю ночь, равно как и в другие праздники и будние дни отключений оборудования не происходит. Операторы связи заинтересованы в предоставлении своим абонентам гарантированно качественных услуг. Более того, в канун новогодних праздников технические специалисты нашей компании проводят масштабные работы по подготовке сети к значительному росту трафика, так как именно в этот период нагрузка на сеть возрастает в 5-6 раз", - прокомментировал ситуацию технический директор "ВымпелКом" Сергей Лядовой.