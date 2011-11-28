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Тандем выступает за создание структуры по развитию Сибири и Дальнего Востока

28 ноября 2011, 19:09
Надо подумать о создании, например, акционерного общества со 100%-ным госкапиталом, которое занялось бы на бизнес-основе развитием региона, считает Путин.

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК, 28 ноября, ZRPRESS.Президент РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр РФ Владимир Путин заявляют о необходимости создания специальной структуры, которая занималась бы развитием Восточной Сибири и Дальнего Востока.

"Надо подумать о создании если не корпорации государственной, то мощной структуры, допустим, акционерного общества со стопроцентным государственным капиталом, которое занялось бы на бизнес-основе развитием Восточной Сибири и Дальнего Востока", - заявил Путин на встрече с лидерами региональных списков партии "Единая Россия".

Медведев, говоря об этой проблеме, привел в пример корпорацию по реформированию ЖКХ.

"Она работает, она приносит пользу - можно что-то подобное, неважно, как будет называться, создать для развития Дальнего Востока", - сказал Президент РФ.

Вместе с тем, по его словам, это не означает, что должны быть отменены другие программы по развитию этого региона, пишет РИА Новости.

#Новости#Дальний Восток#Политика
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