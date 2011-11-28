Тандем выступает за создание структуры по развитию Сибири и Дальнего Востока

"Надо подумать о создании если не корпорации государственной, то мощной структуры, допустим, акционерного общества со стопроцентным государственным капиталом, которое занялось бы на бизнес-основе развитием Восточной Сибири и Дальнего Востока", - заявил Путин на встрече с лидерами региональных списков партии "Единая Россия".