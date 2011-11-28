Транспортная компания из Приморья вошла в 50 лучших российских предприятий

Досье: Организационный комитет «Всероссийского бизнес-рейтинга» ставит перед собой цель создать независимую и прозрачную систему, которая определяет, награждает, распространяет информацию о лидерах российской экономики за их вклад в развитие России на национальном и международном уровнях. Созданный рейтинг показывает реальных лидеров экономики страны, а также их привлекательность для инвесторов и потенциальных партнеров, информирует органы власти о состоянии дел на предприятии, его успехах и достижениях.