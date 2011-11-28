У ОТП Банка появился филиал в Хабаровске

Инвестсбербанк был образован в 1994 г. Работает на рынке как универсальный розничный банк. Основа деятельности Банка — предоставление максимально широкого ассортимента банковских услуг и продуктов. Это расчетно-кассовое обслуживание, инкассация, конверсионные операции, любые формы международных расчетов, операции с ценными бумагами, выпуск и обслуживание пластиковых карт, размещение денежных средств предприятий и частных лиц в любых сегментах финансового рынка, широкий выбор услуг кредитного характера для юридических и для физических лиц.